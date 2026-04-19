Revisarán cuotas del Tangamanga
Propone diputado de Morena que no se cobre a los deportistas
El esquema de cobros por el uso de espacios deportivos en los parques Tangamanga, previsto en la Ley de Ingresos del Estado 2026, será revisado tras la propuesta del diputado Carlos Arreola Mallol, quien planteó eliminar las tarifas relacionadas con la práctica deportiva en estos espacios públicos.
Propuesta del diputado Carlos Arreola para revisar cobros deportivos
El legislador adelantó que solicitará información a la administración de los parques y que buscará un acercamiento con su titular, Joaquín García Martínez, para analizar posibles ajustes. Señaló que las cuotas actuales no deberían aplicarse al deporte y pidió que no se incrementen los costos vinculados a esta actividad, al diferenciarlo de los cobros por usos comerciales dentro de los parques.
"Es muy importante que no se aumenten los precios, sobre todo de los incentivos al deporte, que no se cree un cobro por practicar deporte", señaló.
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Actualmente, la normativa contempla pagos de 170 pesos por dos horas de uso de canchas o áreas verdes para entrenamiento, así como tarifas de hasta 400 pesos en campos de fútbol para categorías mayores.
Ingresos y financiamiento en parques Tangamanga
También se incluyen cuotas para eventos deportivos que van de 10 mil a 35 mil pesos. Ante este esquema, el diputado sostuvo que estos cobros deberían eliminarse, mientras que los ingresos por rentas de locales, palapas o bodegas sí deben mantenerse como parte del financiamiento de los espacios.
El sistema de ingresos de los parques también considera cobros por actividades comerciales y de servicios, como permisos para puestos, food trucks y renta de espacios para clases o eventos. De acuerdo con el legislador, estos rubros son los que deberían concentrar la recaudación destinada al mantenimiento de los parques.
De acuerdo con datos oficiales, estos conceptos generaron más de 1.2 millones de pesos durante el primer bimestre del año en el Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga I. En este contexto, Arreola Mallol también planteó revisar la restricción al ingreso de motocicletas, al considerar que impacta a personas que utilizan este medio de transporte para trabajar y que podría sustituirse por otras medidas menos restrictivas.
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