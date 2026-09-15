Coepris ya revisa tortillerías por toxina cancerígena: Gallardo

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La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ya inició una revisión a tortillerías de la capital potosina, luego de que un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) detectara aflatoxina B1, considerada cancerígena para los seres humanos, en más de la mitad de los establecimientos analizados, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario estatal señaló que será necesario esperar los dictámenes de la autoridad sanitaria antes de determinar si existen irregularidades y, en su caso, aplicar sanciones a los establecimientos involucrados.

Gallardo Cardona pidió no adelantarse únicamente con base en los resultados del estudio universitario, pues consideró necesario realizar una revisión a fondo para contar con elementos que permitan determinar con certeza si existe algún riesgo para la población.

"Hay que esperar los dictámenes de Coepris y no dejarse llevar solamente por un estudio", señaló el gobernador, quien sostuvo que las autoridades buscarán actuar sin afectar injustificadamente a los propietarios de las tortillerías.

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#SLP | Coepris ya revisa tortillerías por hallazgo de toxina cancerígena, asegura Gallardo / Toda la información: ??https://t.co/dHfWtRNiKv pic.twitter.com/sDblKnxODz — Pulso Online (@pulso_mx) September 15, 2026

De acuerdo con la investigación del doctor Rogelio Flores Ramírez, la aflatoxina B1 fue detectada en 16 de las 30 tortillerías analizadas en la capital, equivalente al 53 por ciento de la muestra.

El investigador aclaró que los resultados no permiten establecer que la misma proporción se presente en toda la ciudad, aunque consideró necesario ampliar el monitoreo.

Gallardo Cardona afirmó que, una vez que Coepris concluya sus revisiones y emita los dictámenes correspondientes, se deberá actuar contra aquellos establecimientos que incumplan con las condiciones sanitarias, pero también proteger a quienes sí operen correctamente.