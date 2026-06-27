logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Fotogalería

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fotos | Mujer queda herida en volcadura sobre Periférico

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la conductora para atención especializada

Por Redacción

Junio 27, 2026 01:55 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una persona resultó lesionada en un choque con objeto fijo y volcadura en el Circuito Potosí, justo frente a la colonia Arbolitos.

      Automovilistas que circulaban por el lugar le prestaron el apoyo para sacarla del vehículo, en un accidente que ocurrió cerca de las 13:00 horas de este sábado.

      En la zona, la conductora de una camioneta Chirey perdió el control hacia su derecha y al llegar al peralte que divide carril lateral impactó el muro y volcó.

      La mujer resultó con lesiones que ameritaron su traslado de parte de paramédicos de la Cruz Roja para su atención especializada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Elementos de la Guardia Civil del Estado tomaron conocimiento de los hechos.

      LEA TAMBIÉN

      Vuelca tráiler con refrescos en la 57 y desata rapiña (video)

      El accidente ocurrió a la altura de Enramadas, con dirección a la Zona Industrial de San Luis Potosí

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Mujer queda herida en volcadura sobre Periférico
      Fotos | Mujer queda herida en volcadura sobre Periférico

      Fotos | Mujer queda herida en volcadura sobre Periférico

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la conductora para atención especializada

      Sólo daños tras accidente en carretera a Rioverde
      Sólo daños tras accidente en carretera a Rioverde

      Sólo daños tras accidente en carretera a Rioverde

      SLP

      Redacción

      El incidente en Real del Potosí dejó solo daños materiales; autoridades llaman a la precaución vial.

      En flagrancia, sorprenden a tres presuntos ladrones
      En flagrancia, sorprenden a tres presuntos ladrones

      En flagrancia, sorprenden a tres presuntos ladrones

      SLP

      Redacción

      Pretendieron cometer robos en distintos casos, uno es objetivo criminal

      Hampones asesinan a un hombre para asaltarlo
      Hampones asesinan a un hombre para asaltarlo

      Hampones asesinan a un hombre para asaltarlo

      SLP

      Redacción

      Irrumpieron en su vivienda en Villa de Reyes, en donde lo atacaron a tiros