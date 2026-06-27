Fotos | Mujer queda herida en volcadura sobre Periférico

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Una persona resultó lesionada en un choque con objeto fijo y volcadura en el Circuito Potosí, justo frente a la colonia Arbolitos.

Automovilistas que circulaban por el lugar le prestaron el apoyo para sacarla del vehículo, en un accidente que ocurrió cerca de las 13:00 horas de este sábado.

En la zona, la conductora de una camioneta Chirey perdió el control hacia su derecha y al llegar al peralte que divide carril lateral impactó el muro y volcó.

La mujer resultó con lesiones que ameritaron su traslado de parte de paramédicos de la Cruz Roja para su atención especializada.

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Elementos de la Guardia Civil del Estado tomaron conocimiento de los hechos.