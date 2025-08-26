logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rezago educativo se arraiga al campo

El Inegi advierte que el 18.8% de la población potosina vive en rezago educativo

Por Samuel Moreno

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Rezago educativo se arraiga al campo

En San Luis Potosí, la situación en materia de educación entre el campo y la ciudad continua marcando una desigualdad evidente. Mientras en las zonas urbanas de la entidad los avances escolares han permitido mejor oportunidades de formación académicas, en las comunidades rurales todavía un tercio de la población enfrenta rezago.

Así lo revela el estudio de Pobreza Multidimensional 2024, emitido recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Ejemplo de ello, en las áreas rurales del estado el 32% de la población potosina se encuentra en rezago educativo, es decir, personas que no concluyeron la escolaridad obligatoria en una edad determinada. 

En contraste al escenario rural, en las zonas urbanas esta condición afecta unicamente al 14.8% siendo una cifra que refleja la persistencia de una desigualdad educativa entre ambos espacios sociales de San Luis Potosí.

En cifras generales, el informe del Inegi advierte que el 18.8% de la población potosina vive en rezago educativo, un porcentaje colocado ligeramente encima de la media nacional, que fue de 18.6% y afectó arriba de 24 millones de mexicanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si bien el panorama evidencia un problema arrastrado desde hace décadas, el Inegi señala que entre el año 2022 y 2024 hubo una reducción relativa y absoluta: 0.8 puntos porcentuales menos y 0.9 millones de personas que lograron salir de esta condición.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey
Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

SLP

Martín Rodríguez

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección
Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

SLP

Rolando Morales

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí
Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

SLP

Rolando Morales

Zonas indígenas se explotarían en sus yacimientos no convencionales

Problemas en la 57 cuestan una millonada
Problemas en la 57 cuestan una millonada

Problemas en la 57 cuestan una millonada

SLP

Martín Rodríguez

Transportistas denuncian que delito y fallas en la carretera impactan ingresos de empresas