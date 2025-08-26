Rezago educativo se arraiga al campo

En San Luis Potosí, la situación en materia de educación entre el campo y la ciudad continua marcando una desigualdad evidente. Mientras en las zonas urbanas de la entidad los avances escolares han permitido mejor oportunidades de formación académicas, en las comunidades rurales todavía un tercio de la población enfrenta rezago.

Así lo revela el estudio de Pobreza Multidimensional 2024, emitido recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Ejemplo de ello, en las áreas rurales del estado el 32% de la población potosina se encuentra en rezago educativo, es decir, personas que no concluyeron la escolaridad obligatoria en una edad determinada.

En contraste al escenario rural, en las zonas urbanas esta condición afecta unicamente al 14.8% siendo una cifra que refleja la persistencia de una desigualdad educativa entre ambos espacios sociales de San Luis Potosí.

En cifras generales, el informe del Inegi advierte que el 18.8% de la población potosina vive en rezago educativo, un porcentaje colocado ligeramente encima de la media nacional, que fue de 18.6% y afectó arriba de 24 millones de mexicanos.

Si bien el panorama evidencia un problema arrastrado desde hace décadas, el Inegi señala que entre el año 2022 y 2024 hubo una reducción relativa y absoluta: 0.8 puntos porcentuales menos y 0.9 millones de personas que lograron salir de esta condición.