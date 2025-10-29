Sefin: ¿otro viraje? Nombre es fama

¿De vuelta a las andadas? Luego de que a principios de octubre pasado, tanto el gobierno del estado como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre la deuda por las aportaciones que le correspondían a la institución educativa, parece que la dependencia que dirige Ariana García Vidal parece vuelve a cambiar el rumbo.

lll

Se mencionaba que la fecha acordada del pago, que de acuerdo al último reporte del gobierno federal asciende a 230 millones de pesos sería el último día de este mes.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ayer, la titular de la Sefin indicó que el compromiso de la administración de Ricardo Gallardo Cardona se cumpliría “gradualmente” hasta completarlo a final del año.

lll

Más aún, será en parcialidades y sujetas a cierto cumplimiento de condiciones establecidas con la UASLP.

lll

No es la primera vez que hay un bandazo de esta naturaleza. De hecho, el diferendo entre el gobierno estatal y de la UASLP se ha agudizado por la inconsistencia estatal, que ha pasado de negar tajantemente la existencia de una deuda a aceptarla incondicionalmente y comprometerse a pagarla.

lll

Parece que estamos ante un nuevo viraje en una situación muy complicada de la UASLP. La Facultad de Derecho sigue en estado de shock por la violación de una alumna en la Facultad de Derecho, el impacto de las protestas que generó este hecho, la caída del director de la Facultad y la turbulencia interna que se desarrolla en el proceso de designar a su sucesor o sucesora.

lll

Y sí se confirma el cambio del acuerdo, las dificultades financieras que advertía la Rectoría que ocurrirían si no se recibía el pago hará aún más turbulenta la situación. Y más riesgosa.

lll

Hablando de virajes. Aún se recuerda al diputado Crisógono Sánchez Lara, como diputado local, cambiaba el sentido de sus decisiones, anunciando una cosa antes de las sesiones, y votando totalmente en sentido contrario.

lll

Así se recordó un verbo, para describir esa conducta, de la que incluso el propio exfuncionario magisterial se preciaba.

lll

El hoy secretario estatal del Trabajo tiene un heredero, y coincidentemente, con el mismo nombre.

lll

El diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, presentó un exhorto fuerte para que Finanzas no castigue al sector educativo en el Presupuesto 2026.

lll

Repentinamente, el legislador cambió el sentido del punto de acuerdo, al pasar de un exhorto, un término en el que un órgano jurisdiccional dirige a otro, fuera de su competencia territorial (el Legislativo solicitando a una instancia del ejecutivo a que haga algo), para que realice alguna actuación o diligencia procesal.

lll

Una invitación, término menos formal, se acepta o se rechaza. No hay ninguna obligación.

lll

Al parecer, al otro Crisógono también le tembló a la hora buena.