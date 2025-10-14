RGC encabeza rehabilitación en Tamazunchale
El Gobernador continúa su gira de atención prioritaria en todos los municipios afectados por las inundacione
Continuando con la intensa gira de trabajo por al Huasteca potosina, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, recorrió las colonias y barrios en Tamazunchale afectados por la creciente del río, dónde entregó el programa alimentario, paquetes de limpieza y desinfección, así como enseres domésticos como colchones, estufas, colchonetas, cobijas, ollas para cocina, parrillas, además de supervisar los trabajos de limpieza acompañando y ayudando a las familias.
Tras instruir mantener un operativo permanente de ayuda en los municipios afectados, Ricardo Gallardo visitó el barrio El Carmen y la colonia La Estrella, acompañado por autoridades municipales, estatales y personal de la Secretaría de la Marina y el Ejército Mexicano quienes implementan el Plan DN-III-E en coordinación con Protección Civil Estatal, en estas zonas, donde el nivel del lodo superó los 30 centímetros por lo que se realizan labores de retiro de escombros, saneamiento y desinfección.
Durante su recorrido Ricardo Gallardo reiteró que las y los potosinos no estaban solos y que el apoyo del Gobierno del Estado llegará a cada rincón de la Huasteca, “estamos aquí para acompañar a nuestra gente en los momentos difíciles y nadie se quedará sin apoyo; vamos a seguir entregando enseres domésticos y, en los casos más severos, apoyos económicos de hasta 20 mil pesos”, destacó.
