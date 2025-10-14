logo pulso
RGC encabeza rehabilitación en Tamazunchale

El Gobernador continúa su gira de atención prioritaria en todos los municipios afectados por las inundacione

Por Redacción

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
RGC encabeza rehabilitación en Tamazunchale

Continuando con la intensa gira de trabajo por al Huasteca potosina, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, recorrió las colonias y barrios en Tamazunchale afectados por la creciente del río, dónde entregó el programa alimentario, paquetes de limpieza y desinfección, así como enseres domésticos como colchones, estufas, colchonetas, cobijas, ollas para cocina, parrillas, además de supervisar los trabajos de limpieza acompañando y ayudando a las familias.

Tras instruir mantener un operativo permanente de ayuda en los municipios afectados, Ricardo Gallardo visitó el barrio El Carmen y la colonia La Estrella, acompañado por autoridades municipales, estatales y personal de la Secretaría de la Marina y el Ejército Mexicano quienes implementan el Plan DN-III-E en coordinación con Protección Civil Estatal, en estas zonas, donde el nivel del lodo superó los 30 centímetros por lo que se realizan labores de retiro de escombros, saneamiento y desinfección.

Durante su recorrido Ricardo Gallardo reiteró que las y los potosinos no estaban solos y que el apoyo del Gobierno del Estado llegará a cada rincón de la Huasteca, “estamos aquí para acompañar a nuestra gente en los momentos difíciles y nadie se quedará sin apoyo; vamos a seguir entregando enseres domésticos y, en los casos más severos, apoyos económicos de hasta 20 mil pesos”, destacó.

SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya

Rolando Morales

Denuncian maltrato a dos perritos

Flor Martínez

Más de 145 mil alumnos, sin clases por lluvias

Rubén Pacheco

Sólo se simula la inclusión de discapacitados: ONGs

Rolando Morales

