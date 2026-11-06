RGC: paga Municipio campaña contra el proyecto de acuario

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La oposición de ciudadanos y asociaciones civiles en contra de la construcción de un acuario de tiburones y pulpos en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, está financiada por el Ayuntamiento capitalino, acusó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Después de inaugurar la rehabilitación de una calle en el municipio de Villa de Pozos, atribuyó que la negativa de apoyar este tipo de atractivos, se debe a que la "herencia maldita" no desea que despegue San Luis Potosí.

El mandatario estatal recriminó que organizaciones civiles promuevan amparos contra cualquier obra del Gobierno del Estado, es decir, adujo que seguramente interpondrán tales recursos para evitar la ejecución del proyecto.

Cambio de Ruta A.C., publicó recientemente una evaluación que cuestiona la vialidad del complejo acuático, enfocándose en contrastar la insuficiencia de agua en la capital y la intención de edificar un lugar que requerirá de miles de litros de agua.

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Sumado a ello, en la plataforma Change.org una ciudadana lanzó una iniciativa para recabar firmas. en desacuerdo con el planteamiento de Ricardo Gallardo Cardona.

El Gobierno del Estado prevé aplicar una inversión superior a los 150 millones de pesos para el desarrollo de la obra, inclusive ya tiene pláticas avanzadas con empresarios de California, Estados Unidos, especializados en construir tiburunarios.