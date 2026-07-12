Robo al transporte de carga en Zona Industrial baja 30%

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El robo a transporte de carga en la Zona Industrial de San Luis Potosí registra una disminución estimada de 30 por ciento durante este año, sin embargo, las empresas mantienen reforzadas las medidas de seguridad debido a que sectores como el acerero y de electrodomésticos concentran los principales riesgos por el tipo de mercancía que movilizan, informó el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Mario González.

El dirigente empresarial explicó que, aunque todavía no cuentan con la cifra actualizada de incidencia delictiva, la percepción y los reportes del sector indican una reducción respecto al año pasado, cuando los robos a unidades de transporte representaban una de las principales preocupaciones para las compañías instaladas en el corredor industrial.

Señaló que las cargas de mayor valor y atractivo para la delincuencia son principalmente las relacionadas con productos de acero y componentes de electrodomésticos, por lo que las empresas de estos sectores han reforzado los mecanismos de prevención para proteger sus mercancías durante los traslados hacia sus destinos comerciales.

Como parte de estas acciones, destacó la implementación de caravanas de transporte, donde grupos de tráileres realizan sus recorridos de manera coordinada para disminuir riesgos, además del acompañamiento y vigilancia con apoyo de la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y autoridades municipales de San Luis Potosí.

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González indicó que continuarán trabajando con las corporaciones de seguridad para fortalecer la vigilancia en los puntos vulnerables de la Zona Industrial, y adelantó que se realizará un recorrido con autoridades de la Guardia Nacional para revisar las condiciones actuales de seguridad y definir nuevas estrategias para proteger el traslado de mercancías.