Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

Por Jesús Vázquez

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

Matehuala.- Personal del Ayuntamiento y de la Junta Estatal de Caminos durante una reunión firmaron un convenio para mejorar las vías de comunicación de varias comunidades así como los accesos a las carreteras. 

El presidente municipal Juan Francisco Javier Sandoval Torres, encabezó la firma del convenio con la Junta Estatal de Caminos, para el proyecto de fortalecimiento de la conectividad y el desarrollo de las comunidades, para que haya una mayor accesibilidad para las personas que van a las comunidades, así como para los habitantes de estas cuando viajan a otros lugares 

La reunión fue con José Francisco Reyes, encargado de la Junta Estatal de Caminos, para la construcción de caminos y carreteras, ya que este proyecto fortalecerá el turismo en el Pueblo Mágico, que es un municipio que vive del turismo, este proyecto fortalecerá la economía de las comunidades. Mientras tanto, en la comunidad de Real de Maroma se está trabajando en el mejoramiento del alumbrado público, con la finalidad de que haya más iluminación por las noches y reforzar la seguridad para todos. 

