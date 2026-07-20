Rotarios prevendrán el suicidio

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Como parte del inicio del año administrativo de los clubes rotarios y la toma de protesta de los nuevos presidentes de ocho clubes, la gobernadora nominada y asistente de la coordinación de la Fundación Rotaria de la Zona 25A, Ana María Abascal Sainz, confirmó que en el Distrito 4130 que abarca Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, hay muchos jóvenes que requieren atención en materia de salud mental, sobre todo en edades del último año de secundaria y escuelas preparatorias.

Dijo que para intervenir, iniciarán una campaña intensiva para que participen en un próximo evento de capacitación e intervención para atender problemas diversos, reorientar y reiniciar un mejor ambiente de vida para los jóvenes que se sumen

al proyecto.

El trabajo de intervención será precisamente con los ahora jóvenes a los que les pegó directamente la pandemia, y según Ana María Abascal, ya era urgente trabajar con ellos. Agregó que era necesario que el Rotary tuvieron lo necesario para abordar el caso, en el entendido de que la intervención se basa en el hecho de que la salud mental desemboca en depresión, ansiedad, intentos de suicidio y problemas de drogadicción.

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Aunque el plan original se encuentra en la intervención con los jóvenes, el plan se hará extensivo a las familias, aunque de manera transversal se hará contacto con autoridades municipales y estatales, para trabajar en conjunto en la salud mental.

Las nuevas representaciones quedaron integradas por Ana María Abascal Sainz, gobernadora nominada y asistente de la Coordinación de Fundación Rotaria de la Zona 25A y Genaro Raúl Pérez Espinosa, presidente del Club Rotario San Luis Potosí.