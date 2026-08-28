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San Luis, entre los estados con mayor felicidad

Seguridad ciudadana, uno de los principales puntos de preocupación

Por Samuel Moreno

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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San Luis, entre los estados con mayor felicidad
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      San Luis Potosí se mantiene entre las entidades donde la población reporta una percepción favorable sobre su vida, aunque la seguridad ciudadana continúa como uno de los principales puntos de preocupación. El panorama forma parte de los resultados del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) del INEGI, que mide cómo las personas evalúan su vida, su estado de ánimo y distintos aspectos de su entorno.

      En la medición previa, correspondiente a 2025, San Luis Potosí registró un promedio de 8.74 puntos en satisfacción con la vida, de acuerdo con datos del INEGI, colocándose entre las entidades con mejores resultados del país.  El nuevo BIARE 2026 reportó que a nivel nacional la satisfacción aumentó de 8.65 a 8.75 puntos en la población de 12 años y más.

      Sin embargo, el dato que contrasta con esta percepción positiva es la evaluación de la seguridad ciudadana, que obtuvo el promedio más bajo entre los 13 aspectos de la vida analizados por el INEGI, con 6.44 puntos, por debajo de rubros como salud, relaciones familiares, nivel de vida y perspectivas a futuro. El resultado adquiere especial relevancia para San Luis Potosí, donde la percepción de seguridad forma parte de las principales preocupaciones de la población. El estudio también muestra diferencias importantes por edad. A nivel nacional, los adolescentes de 12 a 17 años fueron quienes dijeron sentirse más satisfechos con su vida, con 9.39 puntos, mientras que las personas de 75 años y más registraron 8.38. En cuanto al estado de ánimo, el grupo de 18 a 29 años obtuvo el promedio más bajo, con 5.02 puntos, pese a que el balance anímico general del país se mantuvo positivo, en 5.34.

      Para San Luis Potosí, los resultados dibujan así un escenario con una valoración relativamente favorable de la vida personal, pero con retos vinculados al entorno. A nivel nacional, la libertad para decidir sobre la propia vida fue el aspecto mejor calificado, con 9.18 puntos, seguida de las relaciones familiares, con 9.04; en contraste, la seguridad y la calidad del medio ambiente quedaron entre los rubros con menores niveles de satisfacción.

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