San Luis, epicentro de los negocios en la región Bajío

Inició la Expo Potosí Industrial, el mayor escaparate de exhibición de lo que producen las industrias de San Luis Potosí y México, y de reuniones y cierre de negocios. Con múltiples conferencias y escenarios de encuentro para pactar acuerdos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, dijo en su discurso que San Luis está dando pasos fuertes en la consolidación de un estado que llegará con economía sólida al año 2030 y habrá entrado de lleno al desarrollo de tecnologías de avanzada, a las actividades industriales con sostenibilidad y a una inversión cada vez más dinámica, en la nueva era de la manufactura inteligente.

Dijo que se desea que el resultado de la Exposición sea un catalizador de ideas y de negocios, de manera que ofrezca un resultado de alianzas para un San Luis Potosí mucho más fuerte y para un hub industrial más sólido y más competitivo.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que el gobierno del Estado está preparado para profundizar en el apoyo a todos los empresarios que son el motor del desarrollo de San Luis Potosí, y también hizo votos para que sigan haciendo sus negocios y que se les vaya impulsando.

Dijo que en 3 años se ha movilizado a San Luis Potosí, a muy buenos niveles, la inversión extranjera y de exportaciones y presumió que nuestra entidad se encuentra uno de los cinco mejores niveles de seguridad del país.

Para este encuentro se hayan reunidos más de seiscientos expositores de igual número de empresas, de manera simultánea a representaciones de 20 países que generan productos con innovación, fortalecen cadenas de suministro y propician condiciones para acelerar la inversión en la región.

El encuentro de negocios “Conectando la innovación y la industria del Bajío Sin Límites”, que se desarrolla en el Centro de Negocios Potosí, es ahora la plataforma de negocios e industrial más representativa de la región, y fue creada para consolidar a San Luis Potosí como un epicentro de desarrollo económico nacional e internacional.