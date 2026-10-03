Municipio licita obra del Saucito

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí ya colocó en el procedimiento de licitación el proyecto para construir el paso inferior vehicular de El Saucito, con lo que la obra aparece formalmente programada para ejecutarse entre 2026 y 2027. Ello a pesar de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos había asegurado que los trabajos serían pospuestos hasta después de las fiestas patronales de la zona y que comenzarían en marzo del próximo año.

Licitación y financiamiento del proyecto

El procedimiento corresponde a la Licitación Pública Estatal PC-O-EST-245800030-134-2026, para la "Construcción de Paso Inferior Vehicular Saucito", en el tramo de calle Plan de Ayutla a Francisco Carrera Torres. Las propias bases establecen que se trata de un contrato plurianual de precios unitarios por tiempo determinado, financiado con recursos municipales identificados y autorizados desde el 11 de marzo de 2026.

El documento señala expresamente que el plazo de ejecución contempla una fecha estimada de inicio en 2026 y una terminación en 2027, aunque las fechas concretas fueron omitidas y sustituidas por espacios en blanco, al igual que la duración del contrato. Las bases fueron publicadas el 30 de septiembre de 2026.

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Declaraciones del alcalde sobre avances y planificación

Galindo Ceballos sostuvo en entrevista que el Ayuntamiento continuará con el trámite administrativo, pero planteó que durante este año podrían realizarse trabajos complementarios sin abrir todavía la vialidad principal. Explicó que la intención es aprovechar este periodo para avanzar en intervenciones relacionadas con el proyecto y retomar posteriormente la obra, una estrategia que, dijo, ya se había aplicado con el drenaje profundo construido hace tres años en la zona como parte de la preparación para el paso a desnivel.

"Sí podemos hacer obras complementarias, no necesariamente ya abrir la calle, sino hacer obras complementarias y continuar en el 27", señaló el presidente municipal.

El presidente municipal capitalino insistió que la planeación busca dejar pasar las fiestas patronales de El Saucito antes de avanzar con la intervención que implique mayores afectaciones en la zona. "No se interrumpe la fiesta", afirmó.