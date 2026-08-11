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"Luz verde" para 19 obras municipales

El paquete incluye el paso inferior del Saucito

Por Rubén Pacheco

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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"Luz verde" para 19 obras municipales
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      Después de señalamientos y disputas entre el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos y el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, finalmente la Contraloría General del Estado (CGE) liberó las autorizaciones para 19 obras municipales, entre ellas, las del paso a desnivel del barrio del Saucito.

      Acciones de la autoridad

      En entrevista, Gallardo Cardona refirió que luego de sostener una reunión con Galindo Ceballos, le anunció el aval de procedencia para proseguir con sus proyectos de infraestructura en la ciudad, incluido el Saucito.

      Luego de inaugurar el Pabellón Artesanal de la Fenapo 2026, sostuvo que siempre ha mantenido cordialidad con el presidente municipal capitalino, sin embargo, advirtió que el equipo de colaboradores del edil de "repente es raro".

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      "De parte de nosotros vamos a liberar, que se tenía que aguantar la liberación por el tema legal. Concluimos en nosotros liberar y ellos atender la parte legal de los amparos. Entonces cuando ellos atiendan los amparos, ellos tienen que ir con Saucito y arrancar ya", expuso.

      Detalles confirmados

      Por separado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la CGE, confirmó que luego de atender la documentación pendiente de entregar, se dio la no objeción para que el ayuntamiento continúe en el proceso de licitación y ejecución de los trabajos.

      "La totalidad cumple. Eran unos oficios de validaciones por parte del INAH, y en la totalidad cumplieron. Todo fue prácticamente con la no objeción de la Contraloría", remarcó.

      Al igual que el mandatario estatal, el contralor general subrayó que el seguimiento al juicio de amparo existente en contra del proyecto, ya no es responsabilidad del Gobierno del Estado.

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