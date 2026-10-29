SL tiene déficit inmobiliario de 80 mil viviendas

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La zona urbana de San Luis Potosí necesita un mínimo de mil hectáreas para la construcción de casas que permitan superar el déficit arrastrado desde hace más de nueve años, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), Luis Fernando Lárraga Escobedo.

Canadevi alerta sobre déficit y demanda de vivienda

En entrevista, el dirigente inmobiliario dijo que "para cubrir la demanda actual en San Luis hacen falta alrededor de 80 mil casas de diversos tipos, costos y asequibilidad".

Advirtió que es necesario establecer un tope a la densidad de las áreas para desarrollo de vivienda de hasta el tipo H4, es decir, de intensidad de desarrollo poblacional alto, para fortalecer los proyectos de vivienda vertical y aprovechar el espacio urbano.

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Estudios y condiciones para proyectos habitacionales

Lárraga Escobedo informó que la necesidad de vivienda se basa en la expectativa de quienes desean invertir en su compra, pero también en los estudios de especialidad que realizan los responsables de cotejar la situación, contrastar los datos y la cantidad de personas que rentan algún inmueble o que viven con otras personas propietarias.

Citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en las que se detectó una necesidad de 80 mil viviendas para resolver el problema actual, más lo que se proyecte en los próximos años.

Observó que sigue pendiente que se den las condiciones administrativas para lograr las precisiones y para hacer realidad los proyectos habitacionales.