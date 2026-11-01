Regidor del Verde acusa fracaso de Vialidades Potosinas

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El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Mercado Garay, calificó como un fracaso los programas de obra pública y Vialidades Potosinas, al señalar que varios de los proyectos anunciados por la administración municipal siguen sin concretarse, mientras persisten problemas de bacheo y deterioro en distintas zonas de la capital.

Como ejemplo, mencionó que la avenida Hernán Cortés continúa sin concluirse, el parque de Morales permanece en las mismas condiciones que al inicio de la administración y los baches siguen presentes en diversas calles. También cuestionó la falta de avances en los ejes de la zona industrial y que el proyecto de rehabilitación del Saucito permanezca sin ejecutarse. "La obra pública, el plan de Vialidades Potosinas aquí fracasó", sostuvo.

Mercado Garay también cuestionó que el Ayuntamiento atribuya al Gobierno del Estado las dificultades para concretar algunos proyectos, al recordar que la administración municipal lleva cinco años y no seis meses en funciones. Señaló que, a su consideración, las únicas obras de gran magnitud en la capital son la intervención en Cordillera de los Alpes y la intervención del bulevar Jacobo Payán, cuya prioridad también puso en duda frente a otras necesidades de la ciudad. Esto, en medio de los retrasos que han enfrentado proyectos municipales por la revisión de expedientes ante la Contraloría General del Estado.

El regidor también puso en duda el destino de los recursos obtenidos mediante la subasta de inmuebles municipales, con la que se proyectaba recaudar mil millones de pesos, pero que hasta ahora suma 426 millones. Como presidente de la Comisión de Vigilancia, señaló que corresponde revisar que ese dinero se aplique en las obras acordadas por el Cabildo, pues aseguró que, a noviembre de 2026, no existe una sola de las intervenciones comprometidas con ese presupuesto.

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Por otra parte, denunció que en las sesiones de Cabildo la información suele entregarse de manera incompleta o con poco tiempo de anticipación y que algunas iniciativas avanzan sin considerar a las comisiones correspondientes. Como ejemplo, señaló una modificación relacionada con el proyecto Parque Escuela que, afirmó, fue aprobada sin consulta pública y sin su firma como presidente de la Comisión de Ecología. Sostuvo que su postura crítica responde a la obligación de vigilar las decisiones del gobierno municipal y no a una oposición basada únicamente en diferencias partidistas.