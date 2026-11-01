Siddhartha conquista SLP con concierto lleno de emociones

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Hay muchas propuestas en el rock mexicano, pero pocas logran conectar con el público no solo a través de las letras de sus canciones, sino también de las emociones que evocan con cada acorde. Eso es algo que Siddhartha ha conseguido a lo largo de los años de una manera extraordinaria.

Este 31 de octubre, el cantante se presentó en el Teatro de la Ciudad, ubicado en el Parque Tangamanga I, donde ofreció un concierto con lleno total. Incluso, algunos potosinos se quedaron con las ganas de presenciar el espectáculo, pues desde semanas atrás se había reportado que las entradas estaban agotadas en todas las localidades.

La presentación comenzó en punto de las 21:30 horas con "Paraíso Lunar", seguida de "Tú y yo", tema de su nuevo álbum Radio Nostalgia. A partir de ahí, inició un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria musical. Uno de los detalles que llamó la atención fue que el cantante prácticamente no hizo pausas entre canciones, creando una sensación de coro continuo que mantuvo al público conectado durante la presentación.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la interpretación de "A la distancia", canción que dedicó a los seres queridos fallecidos de algunos de los asistentes.

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Para esta interpretación, que se realizó únicamente con voz y piano, el equipo de Siddhartha había organizado previamente una dinámica mediante correo electrónico, en la que algunos fans fueron invitados a enviar fotografías de personas especiales que ya no están. Las imágenes se proyectaron durante la canción, creando un momento cargado de nostalgia y emotividad. Sin duda, fueron varios los asistentes que no pudieron contener las lágrimas.

Éxitos como "Náufrago", "Ser Parte", "Tarde", "Bacalar", "Algún día" y "Película", entre otros, formaron parte del setlist de la noche.

Finalmente, Siddhartha cerró con broche de oro con "00:00", acompañado de un mariachi, para después despedirse con "Brújula", poniendo fin a una noche en la que la música, los recuerdos y las emociones fueron protagonistas.