Cruz Azul vs León: Horario y dónde ver el partido de Liga MX

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Cruz Azul recibe al León este domingo 1 de noviembre en la Jornada 15 del Apertura 2026 del futbol mexicano. La Máquina buscará sumar tres puntos en casa para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación, mientras que La Fiera intentará dar la sorpresa en el Estadio Banorte.

El encuentro comenzará a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en televisión por Canal 5 y TUDN, además de la plataforma de streaming ViX.

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¿Cómo llegan Cruz Azul y León?Cruz Azul llega con la intención de aprovechar su condición de local y mantenerse en la parte alta de la tabla. Después de vencer 3-1 a Querétaro en la jornada anterior, los celestes, dirigidos por Joel Huiqui, buscarán cerrar la fase regular con buenos resultados y llegar en la mejor forma posible a la Liguilla.Por su parte, León ocupa el séptimo lugar de la clasificación, con 22 puntos, y necesita seguir sumando para mejorar su posición de cara a la fase final. La Fiera viene de empatar 1-1 ante Toluca y anteriormente consiguió una victoria frente a Tigres, por lo que intentará complicarle el partido a los cementeros.A falta de un par de fechas en el certamen, los puntos que saquen o que dejen en el camino los equipos terminarán por dictaminar si clasifican o no a La Fiesta Grande.