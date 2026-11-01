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Cinco funcionarios del gabinete de Gallardo buscarán candidaturas en 2026

Sonia Mendoza Díaz, titular de Segam, es la única funcionaria estatal confirmada con intenciones políticas.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 01, 2026 11:55 a.m.
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Cinco funcionarios del gabinete de Gallardo buscarán candidaturas en 2026
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      En su momento, se estima que cinco integrantes del gabinete legal y ampliado solicitarán separarse del cargo, a fin de  contender para una postulación en las elecciones del proceso electoral 2026-2027, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      Reveló lo anterior al ser cuestionado sobre sí algún funcionario o funcionaria de primer nivel le ha externado sus intenciones políticas de buscar un puesto de elección popular, en los comicios del próximo año.

      Informó que después de sostener un encuentro con sus colaboradores donde se abordó el manejo de los recursos, establecerá nuevas reuniones de manera individual con aquellos que identifica como inminentes aspirantes a una candidatura.

      "Eso lo tendrán que ver conmigo en lo personal, no abierto en un gabinete", advirtió el mandatario estatal.

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      A pregunta expresa de si al menos medio gabinete tendrá que dimitir para buscar las respectivas candidaturas, respondió que únicamente tiene previsto que cinco de sus subordinados busquen nuevos horizontes políticos.

      Aunque de momento se desconoce quiénes son tales perfiles, al considerar el recuento de las declaraciones que Gallardo Cardona ha expuesto al respecto, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), es la única funcionaria estatal con pretensiones políticas 

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