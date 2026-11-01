Cinco funcionarios del gabinete de Gallardo buscarán candidaturas en 2026
Sonia Mendoza Díaz, titular de Segam, es la única funcionaria estatal confirmada con intenciones políticas.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En su momento, se estima que cinco integrantes del gabinete legal y ampliado solicitarán separarse del cargo, a fin de contender para una postulación en las elecciones del proceso electoral 2026-2027, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
Reveló lo anterior al ser cuestionado sobre sí algún funcionario o funcionaria de primer nivel le ha externado sus intenciones políticas de buscar un puesto de elección popular, en los comicios del próximo año.
Informó que después de sostener un encuentro con sus colaboradores donde se abordó el manejo de los recursos, establecerá nuevas reuniones de manera individual con aquellos que identifica como inminentes aspirantes a una candidatura.
"Eso lo tendrán que ver conmigo en lo personal, no abierto en un gabinete", advirtió el mandatario estatal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A pregunta expresa de si al menos medio gabinete tendrá que dimitir para buscar las respectivas candidaturas, respondió que únicamente tiene previsto que cinco de sus subordinados busquen nuevos horizontes políticos.
Aunque de momento se desconoce quiénes son tales perfiles, al considerar el recuento de las declaraciones que Gallardo Cardona ha expuesto al respecto, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), es la única funcionaria estatal con pretensiones políticas
no te pierdas estas noticias
Cinco funcionarios del gabinete de Gallardo buscarán candidaturas en 2026
Rubén Pacheco
Sonia Mendoza Díaz, titular de Segam, es la única funcionaria estatal confirmada con intenciones políticas.
Galindo defiende contratos a constructoras potosinas y cuestiona uso de empresas foráneas
Rolando Morales
El alcalde Enrique Galindo informó que el Ayuntamiento ha contratado a empresas potosinas para ejecutar el 100% de la obra pública en sus primeros dos años de gobierno.
Denuncia Ayto. ante la Fiscalía maltrato animal
Leonel Mora
Dos perritos padecían falta de alimentación, cuidados y atención médica.