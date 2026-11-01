De blanco y con sombreros, exigen justicia en Uruapan por Manzo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Vestidos de blanco y con sombreros, decenas de ciudadanos se concentran en el Monumento al General Lázaro Cárdenas, en Uruapan, Michoacán, para exigir mayor seguridad y justicia por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido hace exactamente un año durante el Festival de las Velas.

Con pancartas en las que se leen consignas como "Ni miedo ni silencio, Morelia exige paz" y "Uruapan merece paz y justicia", los manifestantes comienzan a reunirse en el punto de partida de la Marcha Ciudadana por la Justicia y la Paz, convocada para recordar al fundador del Movimiento del Sombrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hombres, mujeres y jóvenes, algunos acompañados de sus familias, portan sombreros de distintos estilos y colores, símbolo del movimiento político encabezado por Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos.Entre los asistentes también se observan personas procedentes de Morelia, quienes se suman a la movilización para reclamar condiciones de seguridad en Michoacán y el esclarecimiento del homicidio.Los participantes llevan mantas blancas con letras negras, algunas decoradas con palomas de la paz, mientras otros sostienen carteles con exigencias de justicia.La concentración se desarrolla en las inmediaciones del monumento al expresidente Lázaro Cárdenas, desde donde está previsto que los manifestantes avancen hacia el centro de Uruapan.La movilización forma parte de las actividades convocadas con motivo del primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo, cuya muerte provocó protestas y manifestaciones de indignación en distintos puntos de Michoacán.Al término del recorrido está prevista la develación de una estatua del exalcalde en el centro de la ciudad, donde también se desarrollan las celebraciones del Día de Muertos y el Festival de las Velas.