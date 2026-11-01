"Río de sapos" se adentra en el mundo de la brujería mexicana

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A Juan Nuñch nadie le cuenta que los exorcismos existen. Él mismo estuvo presente en uno, en el que la entidad que se estaba apoderado de una persona, se le pasó a otra del mismo cuarto donde estaba.

"No es algo que pudiera explicar, lo vi, nadie me lo cuenta, fue impresionante. Sólo puedo decir que sería difícil creer que somos el ser superior en la Tierra o en la vida, hay algo más allá de lo que normalmente vemos", cuenta.

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Y algo de eso, raro y místico, se podrá ver en "Río de sapos", documental que sigue a Francisca Hernández, curandera perteneciente a una larga familia de parteras, hueseras y exorcistas que han dedicado su vida a la sanación de comunidades veracruzanas, particularmente en una celebración ritual anual dedicada a la Muerte.Nuñch no es muy creyente de esas cosas, por eso durante el levantamiento de imágenes se fue dejando sorprender, llegando a la conclusión de que hay energías."A Francisca la conocí en 2014, cuando yo estaba acompañando a una amiga española que estaba haciendo una investigación acerca de la brujería en varios países y, me imagino, escuchó de Catemaco."Fuimos, un taxista nos platicó de ella y desde un inicio se mostró muy cálida, nos llevó a su templo El encanto del búho y fue muy transparente", cuenta el realizador.Lo demás consistió en ir pactando fechas para poder filmarla. Durante un mes se fue a vivir con la familia de la llamada bruja para algunos y curandera para otros."Durante ese tiempo vi cómo llegaba gente todos los días ya fuera para seguir un tratamiento o algo nuevo. Ahí me di cuenta de todo el fenómeno, ahí estaba la sanación, la brujería."Escuché mil charlas de brujas y brujos, de curanderos, de chamanes, de duendes, de hombres gigantes, de nahuales, para ellos era su vida cotidiana. Es un espacio que se vuelve muy energético y si eres sensible a ciertas cosas, las sientes", expresa.Nuñch es una persona que de alguna manera sabía del tema, pues en la década de los 50 sus bisabuelos hacían algo similar a su ahora protagonista. Claro, todo esto sin los varios exorcismos que ahora le tocó presenciar."Este es un homenaje a la mujer curandera y se tiene que aceptar que en México son una tradición, podría ir a buscar en cada uno los pueblos a cada una de ellas y seguro las conoceríamos", estima."Río de sapos", ya disponible en Cineteca, llega luego de haber tenido recorrido en festivales.