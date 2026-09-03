"Llegan primero los funerales que las medicinas", dice Frinné Azuara

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Ante los juicios de amparo promovidos por derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí para reclamar atención médica, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, consideró que la población debe continuar recurriendo a este recurso legal para exigir que las instituciones cumplan con su obligación.

De acuerdo con información expuesta ante la legisladora, 139 casos estuvieron relacionados directamente con actos u omisiones en la prestación de servicios médicos, como consultas, estudios, diagnósticos, medicamentos, procedimientos, cirugías, hospitalización y atención especializada.

La diputada señaló que la crisis de salud pública que enfrenta el país no terminará pronto y atribuyó el escenario a la falta de recursos del gobierno federal. Advirtió que tanto el IMSS como el ISSSTE deben prepararse para atender con mayor rapidez a la población y evitar que las y los derechohabientes tengan que recurrir a demandas para recibir tratamientos, pues consideró que las personas ya han adquirido ese derecho mediante sus aportaciones y que la Constitución garantiza la protección a la salud.

"Desgraciadamente está llegando primero los funerales que la medicina, y eso es cruel e injusto para los mexicanos", declaró.

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Sobre la situación en San Luis Potosí, la legisladora dijo confiar en que los 400 consultorios anunciados por el Gobierno del Estado en las cuatro regiones permitan ampliar la detección oportuna, la medicina preventiva y el seguimiento de padecimientos como diabetes, hipertensión y enfermedades renales, que generan complicaciones y una mayor mortalidad.