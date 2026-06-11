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Persiste opacidad en Salud y Frinné Azuara la justifica

La diputada priista descartó emitir algún señalamiento sobre el tema

Por Ana Paula Vázquez

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Persiste opacidad en Salud y Frinné Azuara la justifica
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      A cinco meses de iniciado el año, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí continúan sin publicar información sobre el ejercicio de recursos públicos de 2026, incumpliendo con obligaciones de transparencia que exigen difundir de manera periódica los montos ejercidos, beneficiarios, conceptos de gasto y funcionarios responsables de autorizar cada movimiento.

      El señalamiento fue realizado por la Organización Ciudadanos Observando que advirtió que la dependencia encabezada por Leticia Mariana Gómez Ordaz no ha actualizado los apartados de transparencia relacionados con el ejercicio del gasto durante el presente año.

      Pese a ello, la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, evitó cuestionar la falta de información pública. 

          La legisladora afirmó desconocer las razones por las que la Secretaría de Salud mantiene pendientes sus obligaciones de transparencia y señaló que antes de emitir una postura buscará dialogar con la titular de la dependencia.

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      Incluso cuando se le planteó que la ausencia de información impide conocer el destino de recursos públicos destinados al sistema de salud, Azuara Yarzábal descartó emitir algún señalamiento y, por el contrario, ofreció respaldo desde el Congreso para dar seguimiento a los trámites pendientes y ayudar a que la dependencia regularice la publicación de sus datos.

      Como explicación, la Secretaría argumentó que aún se encuentran en proceso de cierre presupuestal y financiero del ejercicio 2025, además de señalar que la transición al modelo IMSS-Bienestar no ha definido a qué nivel de gobierno corresponde registrar determinados movimientos financieros. 

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