En lista de ZAP, 36 municipios de San Luis Potosí
Ante ello, las administraciones municipales deben priorizar la seguridad
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Treinta y seis municipios de San Luis Potosí aparecen en el listado federal de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales para 2027, debido a que presentan un nivel delictivo alto. Ante ello, los ayuntamientos deben fortalecer sus presupuestos destinados a seguridad pública, consideró Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.
Municipios potosinos con alta incidencia delictiva
El legislador señaló que uno de los principales retos se encuentra en fortalecer a las policías municipales, al considerar que son las primeras respondientes en las comunidades y requieren contar con las condiciones mínimas para desempeñar sus funciones.
Recordó que desde el Congreso se ha legislado para establecer un salario mínimo para policías municipales, como parte de las acciones para mejorar sus condiciones laborales.
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Avances en certificación y coordinación policial
Badillo Moreno también destacó la necesidad de avanzar en la certificación de los elementos policiacos mediante el Certificado Único Policial (CUP), para lo cual, dijo, debe existir una coordinación estrecha con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Señaló que este organismo concentra recursos federales destinados a estrategias de seguridad, por lo que será necesario dar seguimiento a las acciones y compromisos establecidos durante el Consejo Estatal de Seguridad Pública realizado en marzo.
Consideró que los ayuntamientos deben aprovechar la etapa actual de elaboración de sus presupuestos para incrementar los recursos destinados a seguridad, pues existen municipios que cuentan únicamente con dos o tres policías, mientras que otros incluso carecen de patrullas o de unidades suficientes para atender tareas de protección civil.
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