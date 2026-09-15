logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

García Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán

El despliegue busca fortalecer patrullajes y vigilancia en Mazatlán, Culiacán y otras carreteras de Sinaloa

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 11:22 a.m.
A
Omar García Harfuch / Foto: Archivo

Omar García Harfuch / Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se reforzará la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, una región altamente golpeada por la violencia y los asesinatos.

      Por medio de redes sociales, el titular de la SSPC detalló que bajo dichas instrucciones, se integran un total de 800 elementos de la dependencia, así como mil que forman parte de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

      El objetivo de su arribo en la entidad es reforzar la seguridad que ya se mantiene con personal de la Defensa en la región. Cabe destacar que actualmente la Secretaría de la Defensa mantiene un gran despliegue en Sinaloa y aún queda pendiente que informe el número de refuerzos destinados específicamente a Mazatlán.

      "El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado", compartió el secretario de Seguridad en su cuenta de X.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Harfuch reporta detención de más de 9 mil 900 personas en Chiapas

      La coordinación con el gobierno estatal busca evitar la impunidad y reducir la violencia en Chiapas y otras regiones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      García Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán
      García Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán

      García Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán

      SLP

      El Universal

      El despliegue busca fortalecer patrullajes y vigilancia en Mazatlán, Culiacán y otras carreteras de Sinaloa

      Semar asegura casi 38 toneladas de cocaína en 2026
      Semar asegura casi 38 toneladas de cocaína en 2026

      Semar asegura casi 38 toneladas de cocaína en 2026

      SLP

      El Universal

      Las incautaciones aumentaron 47.2%; también fueron detenidas 86 personas y decomisadas 27 embarcaciones

      Jornada violenta deja tres asesinados en Mazatlán
      Jornada violenta deja tres asesinados en Mazatlán

      Jornada violenta deja tres asesinados en Mazatlán

      SLP

      El Universal

      Una mujer fue baleada y otro hombre resultó herido con arma blanca; hay un detenido

      Detienen a cuatro tras balacera en Culiacán
      Detienen a cuatro tras balacera en Culiacán

      Detienen a cuatro tras balacera en Culiacán

      SLP

      El Universal

      Autoridades hallaron a un hombre herido de bala y aseguraron una pistola dentro de una vivienda