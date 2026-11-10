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Impacta paro laboral del INE en San Luis

Protestan por condiciones laborales y bajos sueldos

Por Samuel Moreno

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Impacta paro laboral del INE en San Luis
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      La inconformidad de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) por sus condiciones salariales y laborales, impactó la atención ciudadana en San Luis Potosí, donde 13 de los 21 Módulos de Atención Ciudadana suspendieron actividades este lunes como parte del paro nacional, informó Patricia Santos Quevedo, vocal ejecutiva de la Junta Local del organismo.

      Paro nacional del INE en San Luis Potosí

      La protesta impidió que ciudadanos con citas programadas pudieran realizar trámites relacionados con su credencial para votar. La funcionaria explicó que el sistema dejó de habilitar nuevas citas desde el viernes 6 de noviembre y que quienes tenían un espacio reservado para este lunes, serán contactados por el personal para establecer una nueva fecha de atención.

      Exigencias y respuesta institucional

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      La suspensión se concentró principalmente en módulos de la capital potosina, la zona metropolitana y algunos distritos electorales. En contraste, las oficinas correspondientes al distrito de Rioverde mantuvieron prácticamente sus actividades habituales, por lo que la afectación no fue generalizada en todo el estado.

      Entre las exigencias de los trabajadores se encuentran mejores salarios, disponibilidad de materiales e insumos para realizar sus funciones y condiciones sanitarias adecuadas. Al respecto, Santos Quevedo sostuvo que en San Luis Potosí se cuenta con los recursos de oficina y tecnológicos necesarios, además de un periodo de descanso para consumir alimentos. Reconoció, sin embargo, que algunos módulos registraron interrupciones temporales en el servicio de limpieza por limitaciones presupuestales, situación que aseguró ya fue resuelta.

      En el ámbito nacional, las autoridades del INE plantearon un incremento salarial del seis por ciento y medidas para mejorar las condiciones laborales a corto, mediano y largo plazo; no obstante, la propuesta fue rechazada por los trabajadores, quienes consideran insuficiente el aumento.

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