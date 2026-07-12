Se desploma empleo formal en San Luis P.

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Al primer semestre de este año, San Luis Potosí alcanzó la cifra más baja de empleo formal en lo que va del año, tras una pérdida de poco más de tres mil empleos entre mayo y junio, de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pérdida de empleo formal en San Luis Potosí durante 2026

De acuerdo al reporte de empleo formal generado en San Luis Potosí hasta junio pasado, en la entidad se habían registrado 480 mil 907 plazas de esta naturaleza, la cifra más baja en lo que va de 2026.

Lo anterior es producto de dos meses consecutivos de disminuciones con respecto a abril de este año, cuando se alcanzó el punto más alto de empleos formales de 2026, con 486 mil 094 plazas.

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En mayo, la cifra se redujo a 484 mil 061, de dos mil 033 empleos formales.

El mes pasado, la situación se agravó, pues San Luis sufrió una caída de tres mil 154 plazas, para quedar en 480 mil 907 registros.

En dos meses, el estado perdió cinco mil 187 empleos formales.

Esto provocó que, con respecto a junio del año pasado, cuando se contabilizaron 481 mil 648 plazas registradas ante el IMSS, ese año se presentó una baja de 741 trabajos formalizados.

Sectores económicos afectados y con crecimiento en empleo formal

Por actividad económica, la mayor pérdida mensual de empleos se registró en el campo, con tres mil 002 plazas menos con respecto a mayo, seguida del transporte, que perdió 800 empleos. En tercer lugar se ubicaron los servicios gubernamentales, en donde hubo 485 plazas menos.

Los sectores que más generaron empleos fueron el de la construcción, con 681 plazas, y el comercio, que tuvo 328 nuevos empleados formales.