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Han sido sancionados 420 servidores municipales de SL

La inhabilitación afectó a 246 servidores públicos para cargos en el servicio municipal.

Por Rolando Morales

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Han sido sancionados 420 servidores municipales de SL
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      Un total de 420 servidores públicos han sido sancionados por la Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de los cuales 246 fueron inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de acuerdo con la respuesta entregada por el gobierno municipal a una solicitud de información.

      Procedimientos administrativos y sanciones en San Luis Potosí

      Los datos corresponden a los ejercicios fiscales de 2020 a 2025 y a información parcial de 2026. La información fue solicitada por este medio mediante la Plataforma Nacional de Transparencia bajo el folio 240474426000374, en el que se requirió conocer las actuaciones de la Contraloría durante los últimos ejercicios fiscales.

      Mayor número de procedimientos en 2023

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      En 2023 se registró el mayor número de procedimientos de responsabilidad administrativa, reflejando un aumento en las acciones de control y supervisión por parte de la autoridad municipal.

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