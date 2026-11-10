Justifica SEGE pagos a profesores fallecidos

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La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) de San Luis Potosí atribuyó a los retrasos en la notificación del fallecimiento de trabajadores de la educación las irregularidades detectadas en la nómina federal, por las que tuvo que reintegrar alrededor de 9.1 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

SEGE explica causas de irregularidades en nómina federal

La titular de la dependencia, Deysi Maribel López Sierra, sostuvo que este tipo de situaciones se presentan cada año y descartó que estén relacionadas con un uso indebido de los recursos, pues explicó que, debido a los desfases en el pago de las quincenas, en ocasiones se depositan salarios cuando la autoridad educativa todavía no tiene conocimiento de que el trabajador falleció.

Importancia de notificar fallecimientos a tiempo

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Detalló que las notificaciones por parte de los familiares no siempre llegan oportunamente, por lo que pueden acumularse pagos posteriores al deceso de los docentes, recursos que posteriormente deben ser reintegrados cuando son identificados durante las revisiones de auditoría.

López Sierra reconoció que se han registrado numerosos casos de fallecimientos de trabajadores, y señaló que la SEGE ha insistido a los directivos escolares en la importancia de informar de inmediato sobre estas situaciones, a fin de que el área administrativa suspenda la dispersión de los siguientes pagos.