Suspende SSPC hasta 14 bailes por semana

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí suspende entre 10 y 14 bailes realizados sin autorización cada fin de semana en distintos puntos de la capital, informó su titular, Juan Antonio Villa Gutiérrez y quien atribuyó esta medida a la necesidad de prevenir hechos de violencia y garantizar la seguridad de la población.

Acciones de la autoridad

El funcionario precisó que únicamente durante el pasado fin de semana fueron clausurados 14 eventos efectuados en la vía pública, como parte de los operativos implementados de jueves a domingo para detectar reuniones que no cuentan con los permisos correspondientes.

¿Qué declararon sobre los eventos sin permiso?

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Villa Gutiérrez explicó que estas concentraciones suelen organizarse con distintos motivos, desde festejos de cumpleaños hasta aniversarios de grupos o colonias, aunque advirtió que, al realizarse sin autorización, representan un riesgo para quienes asisten y para los habitantes de las zonas donde se llevan a cabo.