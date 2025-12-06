logo pulso
Sancionarán a motociclistas que generen exceso de ruido

Por Flor Martínez

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Sancionarán a motociclistas que generen exceso de ruido

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad, informó que mantiene operativos de revisión a motociclistas y tras una etapa preventiva, la corporación aplicará sanciones a quienes circulen con escapes modificados y generen ruido excesivo en la ciudad. 

Edgar Horacio Obregón, titular del área, señaló que actualmente se desarrolla un operativo informativo y preventivo, en el que se exhorta a los motociclistas a evitar modificaciones en los sistemas de escape, pues estas prácticas representan una infracción al reglamento vial. 

“Estamos recomendando que no modifiquen los sistemas de escape porque es motivo de infracción”, explicó. 

Aunque afirmó que todavía no se ha definido una fecha exacta, mencionó que sí habrá sanciones una vez que la campaña informativa haya sido difundida ampliamente. 

“Ya posteriormente va a haber sanciones; todavía no hay fecha, pero sí las va a haber”, indicó.

Explicó que el operativo de revisión de motocicletas se mantiene activo de manera esporádica, aunque la corporación prevé intensificarlo en los próximos días. 

“Lo vamos a ir metiendo de manera itinerante algún día de la semana”, comentó. 

El director de la corporación indicó que sí se ha registrado una ligera disminución en motocicletas con escapes ruidosos, aunque el problema persiste. 

“A veces detectamos una, dos o tres modificadas, pero luego vuelven a salir más motocicletas con este tipo de modificaciones”, dijo. 

Sobre el número de motocicletas recuperadas por la corporación, añadió que esa cifra la maneja directamente el director de la Guardia Civil Municipal, aunque destacó que sí se han logrado aseguramientos importantes, pues tan solo la semana pasada, elementos de Fuerzas Municipales realizaron el decomiso de varias motocicletas con reporte de robo y aseguraron a varios individuos relacionados con estos vehículos.

