LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Seguridad

Dos motociclistas resultan lesionados

Se vieron involucrados en accidentes viales

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Dos motociclistas resultan lesionados

CIUDAD VALLES.- En diferentes hechos, dos motociclistas se vieron involucrados en accidentes viales y resultaron heridos.

El primer percance sucedió en el cruce del bulevar México-Laredo con la calle Juan Sarabia, cerca de la zona centro de Ciudad Valles.

De acuerdo con la información recabada, un joven motociclista, trabajador de la clínica del ISSSTE, se desplazaba por el carril central del bulevar con dirección de la zona centro hacia la glorieta Hidalgo.

Sin embargo, delante avanzaba despacio una fila de vehículos, por lo que decidió cambiarse al carril derecho, pero no tomó las precauciones necesarias y chocó contra un vehículo Nissan Sentra gris, modelo reciente, conducido por un joven.

El motociclista argumentó que el conductor del sedán aceleró cuando él estaba realizando la maniobra y ocasionó el accidente, pero el conductor del Sentra dijo que en realidad el motociclista cambió de carril de manera repentina, sin darle tiempo de frenar o efectuar alguna maniobra evasiva.

Debido al impacto, el motociclista cayó al pavimento y resultó con raspones en varias partes del cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron en su auxilio, pero el herido se negó a ser trasladado a un hospital.

El conductor del Nissan llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los trámites correspondientes.

El segundo accidente tuvo lugar en la calle Jazmín y Chamizal de la colonia Doracely, donde una camioneta azul de modelo reciente, chocó contra una motocicleta.

Ahí el motociclista no sufrió lesiones de consideración, y tras dialogar con el conductor de la pick up, ambos iban a llegar a un acuerdo.

