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Sancionarán al delegado regional de la Sedesore

Esto, por resguardo de despensas en el PVEM, advierte el gobernador

Por Rubén Pacheco

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Sancionarán al delegado regional de la Sedesore
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      La posible destitución de la dirigencia municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa de Reyes, sería una de las consecuencias de que se revelara el resguardo de despensas del programa Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) en dicha sede partidista.

      Así lo adelantó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien complementó que también se sancionará al delegado regional de la Sedesore que atiende el municipio villarreyense.

      Previo a realizar un recorrido en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), declaró que, si bien posiblemente la dependencia estatal no tiene dónde almacenar el producto, en todo caso debían resguardarse en el palacio municipal.

      Gallardo Cardona catalogó como reprobable que el Comité Municipal villarreyense del PVEM haya cometido dicha irregularidad, sobre todo, porque la Sedesore tiene prohibido inmiscuir los programas sociales con partidos políticos.

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      "Vamos a dar hasta las últimas consecuencias en ese sentido, y si el partido tiene que quitar a la dirigencia del municipal, lo tiene que hacer. Nosotros vamos a sancionar al delegado del Sedesore", advirtió.

      El párrafo noveno del Artículo 134 de la Constitución federal precisa que los servidores públicos de los tres niveles gubernamentales tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, "sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos".

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