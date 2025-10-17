logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sara Rocha y Galindo “limarán asperezas”

La dirigente del PRI aclara que no busca posiciones en el Ayuntamiento

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Sara Rocha y Galindo “limarán asperezas”

La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, confirmó que el partido acatará la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral respecto al proceso de expulsión del alcalde Enrique Galindo Ceballos, y señaló que existe una reconciliación política con el edil capitalino.

Durante una entrevista, Rocha aclaró que no existe una relación de cercanía personal con Galindo, pero sí una relación política y partidista. “No somos grandes colegas, somos compañeros priistas”, dijo. Añadió que, por instrucción del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se busca reconstruir el diálogo interno.

Indicó que esta semana sostuvo un encuentro con el secretario del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, y que en los próximos días se reunirá con Galindo Ceballos. Explicó que el partido cumplirá con la parte legal del fallo del Tribunal y posteriormente resolverá los aspectos económicos.

“El tema legal lo vamos a cumplir porque lo está exigiendo la Sala, y después veremos cómo se resuelve lo económico”, afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rocha descartó que el cumplimiento de la sentencia implique un acuerdo político que contemple posiciones dentro del gobierno municipal. Señaló que, aunque el diálogo con Galindo se ha restablecido, por ahora el comité estatal se enfoca en la integración de comités seccionales. “Ahorita es tiempo de la construcción de nuestros comités y de cerrar filas en torno al PRI. A partir de ahí veremos candidaturas, coaliciones y acuerdos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estudiantes de Ciencias Químicas exigen seguridad
Estudiantes de Ciencias Químicas exigen seguridad

Estudiantes de Ciencias Químicas exigen seguridad

SLP

Ana Paula Vázquez

También solicitaron insumos y venta libre en la Facultad

Incumplen Predial, 28% de empresas en Zona Industrial
Incumplen Predial, 28% de empresas en Zona Industrial

Incumplen Predial, 28% de empresas en Zona Industrial

SLP

Samuel Moreno

Esto limita capacidad del Ayuntamiento para realizar obras: alcalde

El Gobierno apoyará obra de El Saucito
El Gobierno apoyará obra de El Saucito

El Gobierno apoyará obra de El Saucito

SLP

Samuel Moreno

No hay causa única de violencia en los antros
No hay causa única de violencia en los antros

No hay causa única de violencia en los antros

SLP

Samuel Moreno