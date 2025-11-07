SAT invita a sorteo para comerciantes formales

Comerciantes formales que estén al corriente con sus obligaciones fiscales tendrán acceso a participar en un concurso para ganar dinero en efectivo, si realizan sus compras con tarjetas de débito o de crédito del 13 al 17 de noviembre, programa que otra vez en 2025 aplicará el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, sólo concursarán aquellos que se inscriban en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, antes del miércoles 12. El premio mayor será de 260 mil pesos para el contribuyente que resulte agraciado con el sorteo, siempre y cuando hubiera bancarizado su pago.

Con el número idóneo de contribuyentes inscritos, el SAT pondrá a prueba la suerte de los contribuyentes que cuenten con una tienda y participen en las ofertas para los consumidores finales.

El SAT estableció que los comerciantes deben estar al corriente con sus obligaciones fiscales, contar con una opinión de cumplimiento positivo y buzón tributario activo con medios de contacto y que sus ingresos en el ejercicio fiscal 2024 sean de hasta 5 millones de pesos como máximo.

Se les pide contar con al menos una venta mínima de 250 pesos con tarjetas de crédito o débito, y una terminal en el punto de venta que se encuentre activa, siempre y cuando ésta sea proporcionada por una entidad financiera participante en el Buen Fin.

Por último, el SAT pidió registrarse gratis con el comercio en el portal elbuenfin.org, procedimiento que deberá ocurrir a más tardar el 12 de noviembre.

El SAT dará a conocer el resultado de los ganadores en fechas posteriores y avisará de inmediato a los contribuyentes beneficiados, en caso de que resulten agraciados con el resultado del sorteo de los recursos.