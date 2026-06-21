SCJN determinará si es constitucional la "Ley Serrano"

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Una vez que la SCJN determine si es constitucional o no la "Ley Serrano", se emitirá una opinión técnica solicitada por el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías para la iniciativa que plantea derogar dicha legislación que penaliza la manipulación de información institucional, informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La moción de Leyva Frías que busca reforma al artículo 272 Ter del Código Penal del Estado, se suma al planteamiento Artículo 19 y otros promoventes, consistente en suprimir la legislación promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés del PVEM.

El organismo autónomo afirmó que brindó la atención solicitada al promotor de la iniciativa, recibiéndole el documento remitido, no obstante, se mantendrá a la espera de la resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Argumentó que la dependencia de la decisión del máximo tribunal mexicano, porque de ello dependerá el actuar de la CEDH en la opinión técnica requerida por el solicitante en su trámite ante el Poder Legislativo.

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Aseveró que mantiene las puertas abiertas a la ciudadanía y participará en los foros, mesas de diálogo y espacios de reflexión que se le convoquen, aportando una visión técnica y especializada en materia de derechos humanos.

"Respecto a la iniciativa que plantea reformar los artículos 187 Ter y 272 Bis del Código Penal del Estado, adicionar diversas disposiciones y derogar el artículo 272 Ter, la CEDHSLP se mantiene atenta a su desarrollo y al procedimiento constitucional actualmente en análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", remató.

En su momento, la CEDH fue criticada por no ser la principal impulsora de la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, dado que conocía todo el contexto local, incluso que activistas de derechos humanos y periodistas mostraron su inconformidad y alegatos con la reforma penal.