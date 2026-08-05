Se agrava fuga de agua negra en Manuel José Othón

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Vecinos del fraccionamiento Manuel José Othón denunciaron que Interapas ha ignorado por tercera ocasión su solicitud para reparar un colapso en el drenaje principal de la calle Laneros, situación que ya afecta el desalojo de aguas residuales en viviendas y comercios y mantiene en riesgo de inundación a decenas de familias durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con los habitantes, hace aproximadamente ocho meses personal de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó trabajos de bacheo en la zona, pero dejó pendiente un tramo tras detectar un presunto colapso en la red sanitaria.

Desde entonces, aseguraron, el hundimiento se ha extendido y en el punto afectado incluso ya es visible el crecimiento de vegetación, mientras el problema continúa sin ser atendido.

Los vecinos señalaron que la situación se agravó a partir de las obras realizadas hace alrededor de 10 años en la avenida Universidad, ya que desde entonces el agua de lluvia escurre hacia las calles perpendiculares y termina concentrándose en el fraccionamiento. Como consecuencia, durante las precipitaciones intensas el nivel del agua alcanza entre 25 y 30 centímetros dentro de algunas viviendas y negocios.

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Aunque han reportado la problemática tanto al Ayuntamiento como a Interapas, afirmaron que el organismo operador no ha realizado inspecciones ni ha emitido respuesta alguna. "Nada, absolutamente nada", expresó uno de los vecinos al señalar que, pese a los reportes presentados, no han recibido atención por parte de la dependencia.

Los habitantes estimaron que al menos 24 familias enfrentan afectaciones directas por esta situación y advirtieron que el problema podría agravarse conforme avance la temporada de lluvias.