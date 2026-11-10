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Se contraponen la fiscal y el gobernador del Estado

Por Rubén Pacheco

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Se contraponen la fiscal y el gobernador del Estado
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      El secuestro de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, suscitado entre la localidades de San Tiburcio, estado de Zacatecas y Huertecillas, Vanegas, no fue el único hecho delictivo cometido el pasado sábado cerca de la medianoche, pues otro automovilista fue despojado de su vehículo Tesla.

      Mientras el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el incidente se cometió en Zacatecas, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que se perpetró en San Luis Potosí, pero los captores se lo llevaron a territorio zacatecano.

      La fiscal general explicó que la institución recibió el reporte el sábado cerca de la medianoche, consistente en familiares del alcalde que llegaron al municipio de Cedral, relataron haber sido víctimas de un asalto y la privación ilegal de la libertad de Almaraz Maldonado y otro hombre.

      Refirió que se dirigían a Real de Catorce y justo cuando ingresaron a San Luis Potosí, los delincuentes se les emparejaron con su vehículo para luego llevarse a las dos personas hacia Zacatecas, y a los demás hacia otro lugar donde después los liberaron. Subrayó que las dos víctimas lograron escapar de los captores en Zacatecas, después tomar un autobús y llegar hasta el municipio de Saltillo, Coahuila, punto donde fueron auxiliados por las corporaciones de seguridad pública.

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      Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que en dicha zona fronteriza ya existen antecedentes de robo a automovilistas y enfrentamientos con el crimen organizado.

      Incluso confirmó que ese mismo día se confirmó el atraco a un conductor de un vehículo Tesla en el mismo tramo, pero correspondiente a territorio zacatecano, pero quien solicitó auxilio a las autoridades potosinas.

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