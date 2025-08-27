logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se cumplen tres décadas sin Eduardo Guerrero P.

Por Martín Rodríguez

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Se cumplen tres décadas sin Eduardo Guerrero P.

Una réplica de “La Venadita”, en un montículo empastado del viejo casco de Hacienda de La Tenería en el parque Tangamanga 1, se erige como recuerdo del creador de múltiples generaciones de artistas plásticos que han marcado la historia escultórica de San Luis Potosí. 

Eduardo Guerrero Prado, el autor de “La Venadita” original de la Colonia Industrial Aviación y creador de la réplica, cumplió 30 años desde que dejó el mundo terrenal, y la obra y su legado escolar, es parte del profesionalismo de otros artistas plásticos que son la vanguardia de nuestros días.

Luis Fernando Guerrero, su hijo, recuerda que Guerrero Prado fue presidente de la Asociación Potosina de Artes Plásticas, cuya sede se encontraba en el hoy ecomuseo del parque tangamanga 1, por cierto se encuentra la réplica de “La Venadita”; fue miembro fundador del Taller Libre de Artes Plásticas de lo que hoy es el museo Francisco Cossío, que luego se transformaría en el taller de escultura del Instituto Potosino de Bellas Artes, este último, semillero de destacados escultores como generadores de escultura urbana. Fue un escultor ganador de los premios 20 de Noviembre, y de hecho, el premio en Escultura lleva su nombre.

Su trayectoria lo llevó a ser merecedor de una beca en Florencia, Italia, para perfeccionar sus estudios. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre sus obras se encuentran una trinchera, diversas versiones de Emiliano Zapata en bustos y ecuestres, su propia versión de la bailarina, Benito Juárez, una interpretación propia de Juan del Jarro, un proyecto escultórico para el acceso principal en Bellas Artes, una réplica del adolescente huasteco, Ponciano Arriaga, Don Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, Albert Einstein, varias versiones de la danza del venado que estaban en proyecto para elegir un estilo que sería instalado en Sonora, entrada de cera, una réplica de La Minerva, un monumento que existía en el Palacio de Gobierno hace muchos años y que “alguien se la robó”, un Morelos, además de un proyecto escultórico de la familia Chalita, Nuestra Señora de la Soledad y una sirena.

Por otra parte, el arquitecto marco Sergio Arévalo recordó a Guerrero Prado como formador de diferentes generaciones en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

También desarrolló obra escultórica para la propia universidad.

Guerrero Prado nació el 12 de octubre de 1938 y falleció el 26 de agosto de 1995. Desde muy joven se involucró en la escultura, y desarrollo tareas en colaboración con Joaquín Arias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

San Luis tendrá oficina en Japón
San Luis tendrá oficina en Japón

San Luis tendrá oficina en Japón

SLP

Ana Paula Vázquez

Obras en aeropuerto de Tamuín, en 2026
Obras en aeropuerto de Tamuín, en 2026

Obras en aeropuerto de Tamuín, en 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

Se le planteará a la titular de Sectur el proyecto

“Ofende” Gallardo a comunidad LGBTTI+
“Ofende” Gallardo a comunidad LGBTTI+

“Ofende” Gallardo a comunidad LGBTTI+

SLP

Ana Paula Vázquez

Voceros del movimiento exigen que el gobernador se disculpe

Laterales de la carr. ´57 sin ser reportadas para recibir recurso federal
Laterales de la carr. ´57 sin ser reportadas para recibir recurso federal

Laterales de la carr. ´57 sin ser reportadas para recibir recurso federal

SLP

Ana Paula Vázquez

El deterioro creciente es por fallas en los drenajes y las lluvias recientes