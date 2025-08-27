Se cumplen tres décadas sin Eduardo Guerrero P.

Una réplica de “La Venadita”, en un montículo empastado del viejo casco de Hacienda de La Tenería en el parque Tangamanga 1, se erige como recuerdo del creador de múltiples generaciones de artistas plásticos que han marcado la historia escultórica de San Luis Potosí.

Eduardo Guerrero Prado, el autor de “La Venadita” original de la Colonia Industrial Aviación y creador de la réplica, cumplió 30 años desde que dejó el mundo terrenal, y la obra y su legado escolar, es parte del profesionalismo de otros artistas plásticos que son la vanguardia de nuestros días.

Luis Fernando Guerrero, su hijo, recuerda que Guerrero Prado fue presidente de la Asociación Potosina de Artes Plásticas, cuya sede se encontraba en el hoy ecomuseo del parque tangamanga 1, por cierto se encuentra la réplica de “La Venadita”; fue miembro fundador del Taller Libre de Artes Plásticas de lo que hoy es el museo Francisco Cossío, que luego se transformaría en el taller de escultura del Instituto Potosino de Bellas Artes, este último, semillero de destacados escultores como generadores de escultura urbana. Fue un escultor ganador de los premios 20 de Noviembre, y de hecho, el premio en Escultura lleva su nombre.

Su trayectoria lo llevó a ser merecedor de una beca en Florencia, Italia, para perfeccionar sus estudios.

Entre sus obras se encuentran una trinchera, diversas versiones de Emiliano Zapata en bustos y ecuestres, su propia versión de la bailarina, Benito Juárez, una interpretación propia de Juan del Jarro, un proyecto escultórico para el acceso principal en Bellas Artes, una réplica del adolescente huasteco, Ponciano Arriaga, Don Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, Albert Einstein, varias versiones de la danza del venado que estaban en proyecto para elegir un estilo que sería instalado en Sonora, entrada de cera, una réplica de La Minerva, un monumento que existía en el Palacio de Gobierno hace muchos años y que “alguien se la robó”, un Morelos, además de un proyecto escultórico de la familia Chalita, Nuestra Señora de la Soledad y una sirena.

Por otra parte, el arquitecto marco Sergio Arévalo recordó a Guerrero Prado como formador de diferentes generaciones en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

También desarrolló obra escultórica para la propia universidad.

Guerrero Prado nació el 12 de octubre de 1938 y falleció el 26 de agosto de 1995. Desde muy joven se involucró en la escultura, y desarrollo tareas en colaboración con Joaquín Arias.