Se debe acatar inhabilitación de Marcelino Rivera: IFSE

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) advirtió que el Congreso del Estado, está obligado a acatar la inhabilitación del diputado del PAN, Marcelino Rivera, luego de que un juez federal, le negó la suspensión definitiva contra la sanción que enfrenta por su gestión como alcalde municipal en 2012-2015.

El titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que no se trata de un trámite pendiente, ni de una petición especial del IFSE, sino de una sentencia firme que impide al legislador continuar en funciones. “El diputado ya está inhabilitado y así lo confirma una resolución. Él presentó un amparo, pero le fue negada la suspensión porque es un tema de orden público”, dijo.

Según señaló, Rivera ha recurrido a diversos recursos legales para revertir la medida entre ellos cuatro amparos, dos juicios de nulidad y una controversia constitucional, pero hasta ahora, todos han sido desechados o resueltos a favor del IFSE. En ese sentido, Lecourtois indicó que lo que corresponde, es que el Poder Legislativo, determine la situación del diputado.

“Digamos que el diputado ya está inhabilitado, hay una sentencia que así lo confirma, inclusive esa sentencia es la impugna, le niegan la suspensión y le dicen, no compañero, no puedes suspender tu sentencia porque estás inhabilitado”, declaró.

La polémica también ha generado confrontaciones políticas. El diputado Rubén Guajardo acusó que el titular del IFSE de desconocer la ley, a lo que Lecourtois respondió que sus declaraciones se deben a que “no leyó la resolución interlocutoria” que ratifica la inhabilitación de Rivera.

El funcionario advirtió además que mantener al legislador en funciones, podría derivar en observaciones administrativas, ya que se le sigue pagando un salario pese a estar inhabilitado. “No está lejano que se ordene cortar ese sueldo”, sostuvo al tiempo en que mencionó que no es el único alcalde inhabilitado.

“Hay muchos inhabilitados, pero el único que está en funciones de diputado, pero hay muchos y de todos los partidos”.