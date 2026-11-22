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Los reportes por narcomenudeo en Villa de Pozos registraron un fuerte repunte durante octubre al sumar 40 casos contra 15 del mes inmediato anterior, cifra que no sólo representa un incremento de 166.7 por ciento en su comparación mensual, sino que además supera ampliamente el promedio de 32.4 carpetas de investigación por mes en lo que va de este 2026.

El narcomenudeo y la violencia familiar se mantienen como los delitos más denunciados en este municipio, aunque este último mostró un comportamiento opuesto al registrar 12 casos en octubre contra 27 de septiembre, además de quedar por debajo de su promedio mensual de 22.8 denuncias.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) muestran que Villa de Pozos acumuló 1 mil 12 delitos denunciados entre enero y octubre de este año, de los cuales 324 correspondieron a narcomenudeo y 228 a violencia familiar, delitos que por sí solos concentraron más de la mitad de todas las carpetas de investigación iniciadas en el periodo.

El robo se mantuvo como el tercer delito con mayor presencia al acumular 138 denuncias durante los primeros diez meses del año, seguido por lesiones con 54 casos, daño a la propiedad y otros delitos del fuero común con 45 cada uno, así como fraude con 43 denuncias.

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Las estadísticas también muestran que la incidencia delictiva en Villa de Pozos se concentra en un número relativamente reducido de conductas. De las 114 clasificaciones consideradas en la base de datos oficial, únicamente 46 registraron al menos una denuncia en el municipio y sólo 14 superaron las diez carpetas de investigación acumuladas.

El mes con mayor incidencia continúa siendo abril, cuando se contabilizaron 124 denuncias, seguido por mayo con 119.