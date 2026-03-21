logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se dispara precio del diésel en San Luis

En 15 días, aumenta 8.4% y ya rebasa el costo de la gasolina; alza desatará escalada inflacionaria: Amotac

Por Martín Rodríguez

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Se dispara precio del diésel en San Luis

El precio del diésel se elevó 8.4% en 15 días y ya rebasa el de la gasolina, lo que provocará un impacto directo en las cadenas de suministro y a su vez en el índice inflacionario, provocando una pérdida generalizada del poder adquisitivo, advirtió Rafael Hernández Montalvo, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Precio del diésel supera a la gasolina en México

En entrevista, el representante transportista afirmó que el mayor problema no tiene nada que ver con México sino que tiene su origen en la guerra en Medio Oriente.

Aseguró que el país no es responsable del precio de la gasolina y del diésel, sino son las políticas petroleras internacionales y el clima internacional hostil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Impacto del aumento del diésel en la economía y cadenas productivas

Hernández Montalvo agregó que el incremento afectará a las cadenas productivas, en particular para los rubros que consumen diésel, lo que a su vez, formará un caldo de cultivo para que se dispare la inflación y entonces quienes deban pagar los incrementos del combustible serán los consumidores.

La larga cadena avanzará con el impacto directo en el mercado de los insumos y de las refacciones, en los servicios y la industria en general.

Hace 15 días, el costo promedio del litro de diésel en el estado era de $25.95 y ayer se cotizaba entre hasta 28.14 pesos. La gasolina Premium cuesta 26.20 pesos por litro.

El entrevistado recordó que el diésel costaba 9 pesos por litro antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y luego costaba 12 y después 16 y fue aumentando a 18 y así siguió, hasta que ahora sí rebasó al precio de la gasolina.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal
    Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal

    Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal

    SLP

    Redacción

    La reunión buscaba coordinar acciones frente a los retos de seguridad en sus municipios

    Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos
    Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

    Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

    SLP

    Redacción

    Sancionan fugas y descuidos en casas

    Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP
    Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

    Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

    SLP

    Redacción

    Gobierno anuncia ajustes, pero sin detallar cambios concretos

    Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones
    Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

    Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

    SLP

    Rubén Pacheco

    "Puede haber hasta inhabilitaciones, porque es una ley", adelantó el gobernador