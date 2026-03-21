Se dispara precio del diésel en San Luis

El precio del diésel se elevó 8.4% en 15 días y ya rebasa el de la gasolina, lo que provocará un impacto directo en las cadenas de suministro y a su vez en el índice inflacionario, provocando una pérdida generalizada del poder adquisitivo, advirtió Rafael Hernández Montalvo, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Precio del diésel supera a la gasolina en México

En entrevista, el representante transportista afirmó que el mayor problema no tiene nada que ver con México sino que tiene su origen en la guerra en Medio Oriente.

Aseguró que el país no es responsable del precio de la gasolina y del diésel, sino son las políticas petroleras internacionales y el clima internacional hostil.

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Impacto del aumento del diésel en la economía y cadenas productivas

Hernández Montalvo agregó que el incremento afectará a las cadenas productivas, en particular para los rubros que consumen diésel, lo que a su vez, formará un caldo de cultivo para que se dispare la inflación y entonces quienes deban pagar los incrementos del combustible serán los consumidores.

La larga cadena avanzará con el impacto directo en el mercado de los insumos y de las refacciones, en los servicios y la industria en general.

Hace 15 días, el costo promedio del litro de diésel en el estado era de $25.95 y ayer se cotizaba entre hasta 28.14 pesos. La gasolina Premium cuesta 26.20 pesos por litro.

El entrevistado recordó que el diésel costaba 9 pesos por litro antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y luego costaba 12 y después 16 y fue aumentando a 18 y así siguió, hasta que ahora sí rebasó al precio de la gasolina.