Aumenta atención médica por contacto con el calor

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En casi siete meses del 2026, San Luis Potosí acumuló un incremento del 545 por ciento en atención de pacientes afectados por contacto con calor y sustancias calientes, respecto del mismo período del año pasado.

Durante la misma referencia del 2025, la entidad potosina atendió a 11 personas heridas bajo estas condiciones, de acuerdo con el informe semanal más actual de la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal.

En contraste, en lo que va del 2026 la cuantía de registros sumó 71 personas lesionadas en este tipo de accidente, de ellas 32 corresponden a hombres y 39 a mujeres, complementan las cifras oficiales.

Es decir, este año el estado recibió 60 pacientes más quemados con algún líquido o sustancia caliente, equivalente a un incremento de 545 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con estimaciones de la Fundación Rino-Q para Niños Quemados A.C., las principales causas de quemaduras en infantes se suscitan en la cocina, derivado de la existencia de líquidos calientes como agua hervida, caldos o sustancia corrosivas almacenadas en recipientes comunes.

Al respecto, la Secretaría de Salud (Ssa) federal, advierte que las quemaduras de más del 20% del cuerpo se consideran severas y requieren atención hospitalaria. Cuando se presentan en cuello, cara, manos y genitales son más graves.

Por ejemplo, las de tercer grado, consideradas las más severas, abarcan todas las capas de la piel, pueden incluir capas del tejido subcutáneo, músculo, huesos u órganos internos y son causadas por contacto directo con el fuego por tiempo prolongado.

LEA TAMBIÉN Calor dominará SLP este martes; lluvias serán escasas La Huasteca alcanzará hasta 39 grados, mientras que en las zonas Centro y Altiplano podrían presentarse bancos de niebla durante la mañana

Enfatiza que no producen ampollas, su superficie puede estar blanca y flexible, negra, calcinada y cariácea o de color rojo brillante por la fijación de sangre en la piel; y se acompañan generalmente de quemaduras de primero y segundo grado, que causan dolor en la víctima.

TE PUEDE INTERESAR: