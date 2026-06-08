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Se disparan las riñas los fines de semana

El factor detonante es el consumo de alcohol: Juárez Hernández

Por Rubén Pacheco

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Se disparan las riñas los fines de semana
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      En el último mes se registra incremento de riñas en el estado, principalmente los fines de semana, pero se trata de una "estadística no muy elevada", matizó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Para el mando policial, en la mayoría de los conflictos, el exceso de consumo de alcohol entre la población está relacionado en las discusiones y peleas, que posteriormente derivan en agresiones donde se pone en predicamento la vida.

      Conminó a la ciudadanía a moderar la ingesta de bebidas embriagantes, porque después de ingerirlas en forma excesiva, se pueden generar conflictos entre personas conocidas que están conviviendo en alguna reunión.

      Recordó que la Guardia Civil Estatal (GCE) intervino como primer respondiente en la reyerta suscitada la semana antepasada en una colonia del norte de la capital potosina, donde fallecieron dos personas.

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      Durante abril la Fiscalía General del Estado (FGE), inició seis carpetas de investigación por homicidio doloso donde los asesinos utilizaron arma de fuego y 29 denuncias por lesiones dolosas, de las cuales en 20 casos los agresores usaron arma blanca y en nueve optaron por arma de fuego.

      En los últimos fines de semana, se han registrado enfrentamientos que resultaron en fallecimientos o lesiones de gravedad, por ejemplo, el pasado 30 de mayo en la colonia Tercera Grande, una riña entre al menos 25 personas provocó el deceso de un hombre y una mujer, quienes fallecieron por arma de fuego.

      A su vez, este sábado pasado un joven fue asesinado con un disparo en la cabeza en la carretera 57 a la altura de la colonia soledense San Felipe. Al parecer, el victimario lo persiguió hasta darle alcance y detonar un arma de fuego en su contra.

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