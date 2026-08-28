Se eleva capacitación de la mano de obra de los refugiados
El ICAT señala que les ha ayudado mucho la vinculación con el SNE
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Ha subido demasiado la demanda de personal refugiado que se capacita para el empleo, principalmente en actividades de pequeños negocios, informó la titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) Estefanía Flores Saldierna.
Añadió que les ha ayudado mucho la vinculación con el Servicio Nacional de Empleo, (SNE) lo que permite conocer las necesidades del sector comercial, con el fin de ofrecer para todos una capacitación que requiere de la generación de perfiles de mano de obra.
Añadió que las regiones Altiplano, Media y Centro son las que concentran la mayor demanda de perfiles laborales para la industria, el comercio y las empresas de servicios y es justo donde se concentran las actividades de capacitación para la generación de perfiles que demandan la industria y los servicios. Añadió que se trabaja mucho imagen y bienestar personal, belleza, masajes y otras intervenciones utilizando productos de la región.
Como parte de la inclusión, hay un trabajo coordinado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por lo que se refiere a la protección de derechos, principalmente en la materia laboral y en la posibilidad de que quienes se encuentren en el país ejerzan su derecho al acceso a una fuente de trabajo.
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