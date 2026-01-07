logo pulso
Se encarecen juguetes en el Día de Reyes

El gasto en juguetes por Día de Reyes en México registra un aumento del 18%

Por Ana Paula Vázquez

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Se encarecen juguetes en el Día de Reyes

La celebración del Día de Reyes representó para las familias mexicanas un gasto estimado de mil 350 pesos únicamente en juguetes, lo que significó un incremento de 18 por ciento frente a los mil 145 pesos registrados el año anterior, según datos de la ANPEC. En la práctica, esa presión económica fue asumida, de acuerdo con estadísticas, por las madres de familia, quienes tuvieron la responsabilidad directa de concretar los regalos de la fecha.

El mismo estudio de mercado de la ANPEC calculó que la convivencia con rosca tradicional y chocolate ascendió a 901 pesos, lo que significó un aumento aproximado del 21 por ciento respecto a los 745 pesos del

año pasado.

