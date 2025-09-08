Se esperan lluvias muy fuertes en San Luis Potosí este lunes

SAN LUIS POTOSÍ. Este lunes se pronostican lluvias muy fuertes en varias zonas del estado, lo que podría provocar encharcamientos e incluso inundaciones en algunas partes de la ciudad y comunidades del interior.

De acuerdo con el reporte, San Luis Potosí estará entre los estados con mayor intensidad de lluvias, junto con Zacatecas, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Las lluvias podrían venir acompañadas de truenos, relámpagos y hasta caída de granizo, lo que aumenta el riesgo de accidentes en carretera, así como la crecida de ríos y arroyos.

Además, se esperan rachas de viento fuertes que podrían derribar árboles o espectaculares. En cuanto al clima, durante la tarde el ambiente será caluroso, con temperaturas de hasta 35 grados, mientras que por la mañana se sentirá más fresco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Protección Civil recomendó a la población no intentar cruzar calles, arroyos o ríos con corriente, y mantenerse pendiente de los avisos oficiales sobre el clima.