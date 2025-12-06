logo pulso
Se frena tendencia alcista del PIB de SLP en 2024

Tras aumento de 7.6% registrado en 2023, pasó a 1.1 por ciento el año pasado

Por Jaime Hernández

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Se frena tendencia alcista del PIB de SLP en 2024

En 2024, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) presentó un freno considerable, pues de un alza de 7.6 por ciento alcanzado en 2023, pasó a un modesto 1.1 por ciento registrado el año pasado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La dependencia federal presentó su reporte sobre el PIB por Entidad Federativa, con los resultados sobre el valor monetario de la producción de bienes y servicios generados por los estados el año pasado.

En 2024, el PIB de San Luis Potosí fue calculado en 579 mil 636 millones de pesos. En comparación con 2023, cuando se generaron 573 mil 597 millones de pesos, se presenta un alza de 6 mil 039 millones de pesos, equivalente a un incremento de 1.1 por ciento.

Este resultado implica un freno a una tendencia alcista que se inició en 2021, cuando se presentó un incremento de 3.1 por ciento. En 2022, el alza fue modesta, para ubicarse en 3.2 por ciento.

En 2023 se obtuvo el mejor resultado de este periodo, pues creció más del doble, al alcanzar los 7.6 por ciento.

Entre 2023 y 2024, el incremento del PIB potosino perdió 6.5 puntos porcentuales.

Con respecto al resto de las entidades, San Luis Potosí se ubicó en el lugar 20. También se posicionó por debajo del crecimiento del PIB nacional, que fue de 1.4 por ciento.

El mejor desempeño lo obtuvieron Oaxaca, con un incremento de 5.4%, Zacatecas, que creció 4.9 por ciento y Durango, con 4.7 por ciento.

En la parte baja, con retrocesos, se ubican 9 estados, con la mayor pérdida, de 6.9 por ciento.

