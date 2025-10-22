Se impulsarán desarrollos en Villa de Reyes: AMPI

Ya hay dos desarrolladores, como mínimo, que están realizando trámites en Villa de Reyes para satisfacer la demanda de todo tipo de vivienda, en ocasión de la expansión industrial que se reforzaría con el crecimiento de Nissan en Aguascalientes y la posibilidad de que San Luis Potosí atraiga más empresas de autopartes o crezcan las que ya existen.

Olga Espitia Lanuza, la presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) dijo que evidentemente la vivienda que más falta es la de interés social para los jóvenes que van a trabajar a Villa de Reyes y se sabe que poco a poco se han ido liberando terrenos.

Los inversionistas no solo están buscando el terreno y la vivienda, sino también crecer de manera ordenada, es decir que de manera conjunta con la vivienda haya servicios, vialidades y cualquiera de los otros beneficios que dan valor agregado a los desarrollos.

Dijo que conoce dos desarrolladores que desde hace tiempo están buscando esa posibilidad de obtener terrenos, pero aseguró que lo que más le llama la atención es esa visión de un crecimiento ordenado, buscando un beneficio completo para la gente que se irá a Villa de Reyes.

Es evidente que se va a necesitar vivienda de todos los niveles, es decir desde popular hasta media y residencial, esta última para quienes ocupan los cargos ejecutivos y necesitarían una casa, señaló la dirigente.

También se debe considerar que por cuestiones de movilidad, es necesaria la vivienda popular para personas que tienen que trasladarse desde lugares cercanos a los desarrollos industriales.