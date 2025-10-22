logo pulso
SICT repara 18 caminos afectados en la Huasteca

Informó que proporcionó atención sobre todo a carreteras

Por Martín Rodríguez

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) repara un aproximado de 18 caminos afectados por las lluvias en la Zona Huasteca de San Luis Potosí. Los brigadistas que ya casi concluyen el trabajo, repusieron base hidráulica, volvieron a apuntalar zonas serranas y colocaron asfalto donde fue necesario.

La dependencia federal informó que proporcionó atención sobre todo a carreteras federales, que por una u otra causa resultaron con daños ante la bajada violenta de agua, y fue necesario rehacer los pavimentos, o en su caso proporcionar acciones de reconstrucción. 

En el caso de las carreteras estatales afectadas, agregó que también realizó trabajos de intervención para modificar las condiciones y revertir el deterioro. Todos los caminos se encuentran abiertos.

Informó que hay cuardillas que trabajen en labores de limpieza y retiro de material producto de los deslaves por lluvias en Tamazunchale, Xilitla, Tampacán y Tanquián de Escobedo.

En Matlapa, la SICT atendió camino Escalanar-Zacatlán. En Tampacán el camino Huexo-Macuilocatl-Tampacán. En SAn Vicente Tancuayalab, el camino San Vicente Tancuayalab-San Francisco.

Es detallado de los trabajos de reconstrucción se encuentra en labores con un total de 36 personas y 31 máquinas tales como retroexcavadoras, excavadoras, payloader y camiones de volteo, en 4 localidades, para 18 caminos.

